Filme 'Tudo em Família', estrelado por Nicole Kidman, Joey King e Zac Efron, ganha trailer e data de estreia na NetflixReprodução de vídeo

Publicado 29/05/2024 13:20

Rio - A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (29), o trailer e data de estreia do filme "Tudo em Família", estrelado por Nicole Kidman (Aquaman), Zac Efron (17 Outra Vez) e Joey King (A Barraca do Beijo). O lançamento da comédia romântica está marcado para 28 de junho, na plataforma de streaming.



Na história, Zora (Joey King) entra em desespero ao descobrir que sua mãe (Nicole Kidman) está vivendo um romance secreto com o seu chefe, o ator Chris Cole (Zac Efron).

Também fazem parte do elenco Kathy Bates (Titanic), Liza Koshy (Dançarina Imperfeita), Ian Gregg (Falcão e o Soldado Invernal), entre muitos outros. O filme é dirigido por Richard LaGravenese (Living Out Loud, Freedom Writers), com roteiro escrito por Carrie Solomon.



Assista o trailer oficial: