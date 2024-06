Tati Machado - Léo Rosário/Globo

Tati MachadoLéo Rosário/Globo

Publicado 02/06/2024 06:00

Rio - Trabalhar na maior emissora do Brasil, a TV Globo, pode ser o sonho de diversos profissionais de comunicação. Para alguns, esse desejo se torna realidade após anos de esforço, dedicação e superação. O Meia Hora conversou com Tati Machado, uma jornalista que trilhou esse caminho e brilha no entretenimento.

fotogaleria

Ela iniciou sua jornada na Globo em 2013 como estagiária no Gshow, antes de se destacar em 2017 ao apresentar boletins nas redes sociais do "Big Brother Brasil". Sua estreia na TV aberta ocorreu em 2019 no programa "Se Joga", onde compartilhava os bastidores das novelas e o mundo das celebridades.

Após o término do programa, Tati continuou aparecendo em outros, como o "É de Casa". Em março de 2023, ela passou a comentar o "Giro BBB" no "Mais Você", e, no mesmo ano, junto com Valéria Almeida, assumiu a apresentação do "Encontro" durante as férias de Patrícia Poeta. Mas Tati ganhou destaque na internet ao dançar músicas populares como "Tá OK", de Dennis DJ e Kevin O Chris. O vídeo viralizou nas redes sociais, aumentando significativamente seu número de seguidores.



Como foi sua jornada até alcançar o sucesso na Rede Globo? Quais foram os desafios que enfrentou ao longo do caminho?

Eu entrei na Globo como estagiária, em 2013. Inicialmente, queria ser repórter de rua mostrando os acontecimentos da minha cidade, mas, na seleção, acabei passando para a área de entretenimento. E não poderia ter sido melhor, é a minha praia! Fui contratada antes mesmo de me formar e precisei correr para conseguir o diploma e ser efetivada no cargo. Lembro que estudava de manhã, trabalhava à tarde e voltava para a faculdade à noite. Era punk, mas deu certo! Fui crescendo como editora de conteúdo, mas logo comecei a entrar ao vivo nas redes sociais do Gshow para falar sobre o "Big Brother Brasil", que já era uma paixão.

Depois de alguns anos passei a ter um quadro no programa "Se Joga", em 2019, na época apresentado pela Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla. A partir daí as oportunidades foram só aumentando. Fui para o "Encontro", "Mais Você", "É de Casa"… Acho que além dos desafios de comunicar com o público, da responsabilidade que temos diariamente de levar um conteúdo de qualidade para quem assiste aos nossos programas, acredito que desafio é sempre o que estou vivendo no momento. Não existe, pelo menos para mim, um momento em que não esteja me sentindo desafiada. Eu amo, inclusive! Isso me dá mais força para não ficar estagnada.



Qual foi o momento mais marcante da sua carreira na Globo até agora?

Diria que 2024 tem sido o meu melhor ano na Globo até agora. Ter participado do "The Masked Singer" e agora do "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck", me mudou e me fez ter a certeza de que quero estar na TV para sempre. Sinto que coisas boas estão vindo até mim e fico feliz de saber que as pessoas têm interesse em me ver também.



Como você descreveria seu estilo e abordagem no trabalho como profissional da mídia?

Tem gente que gosta de me chamar de fofoqueira, e eu adoro. Não acho que me diminui como jornalista. Eu falo sobre entretenimento no geral, sobre o universo dos famosos e da televisão. Acredito que a minha forma de comunicação é simples, sem muita firula ou palavras rebuscadas. E isso faz com que as pessoas se sintam mais próximas a mim e eu a elas.



Como é a relação com seus colegas de trabalho? A colaboração é importante para o seu sucesso?

Ninguém faz nada sozinho. Essa máxima é perfeita! Cheguei até aqui não apenas pelo meu corre, pela minha dedicação, mas também porque tive um monte de gente que acreditou, depositou tempo e sonhou comigo. Nada é mais gratificante do que receber mensagens dos meus amigos da época do Gshow, por exemplo, dizendo que, ao ver minhas realizações, sentem como se estivessem realizando os próprios sonhos. Isso não tem preço!



Você já enfrentou alguma crítica? Como lidou com isso?

Olha, sempre tem alguém para dar uma opinião sobre a nossa vida, né?! Eu procuro não me apegar a isso até para não atrair energia negativa. Eu acredito nas críticas construtivas, ninguém nasce sabendo fazer tudo. Filtro aquilo que poderá me fazer bem e melhor e pronto.



Como você vê o futuro da sua carreira na Globo e na indústria da televisão em geral?

Eu amo meu trabalho. Sou feliz e grata por viver daquilo que amo. Sabe aquela sensação de "estou onde deveria e gostaria de estar"?. Pois é assim que me sinto. Já estou colhendo frutos daquilo que plantei e animada para o futuro que Deus está preparando para mim.



Para quem está começando na área, quais conselhos você daria para alcançar o sucesso na TV?

Uma vez vi que pesquisavam quem eram meus pais para saber se algum deles trabalhava na Globo. O que não é uma verdade, claro! Eu gosto sempre de lembrar que comecei na Globo como estagiária. Coloquei meu currículo no site, fui chamada em uma pré-seleção e fiz um milhão de dinâmicas e entrevistas até passar. E eu nunca desisti de sonhar, dos sonhos menores até os grandes que a gente sabe que muitas vezes ficam só como sonhos mesmo. Se a gente não acreditar no nosso próprio potencial, quem vai acreditar?