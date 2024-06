Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre Belo no programa da Virginia, no SBT - Reproduição/SBT

Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre Belo no programa da Virginia, no SBTReproduição/SBT

Publicado 03/06/2024 16:06

Gracyanne Barbosa foi uma das convidadas do programa "Sabadou", do SBT, apresentado por Virgínia Fonseca, no sábado (1). A musa fitness abriu o coração e chorou ao falar sobre o motivo do fim do seu casamento com Belo após 12 anos.

"Hoje, eu vejo que a gente errou como casal. Em nenhum momento foi falta de amor, foi muito por conta de trabalho e cada um cuidando da sua vida, nós erramos muito nesse sentido. Tenho certeza que ele é o amor da minha vida, independente de a gente junto ou separado, sempre vai ser", disse Gracyanne Barbosa.



Ela afirmou também que o cantor mudou muito a sua vida no tempo em que estiveram juntos, e não conteve as lágrimas ao entrar no assunto sobre a importância que ele teve em fazê-la abrir o coração e falar 'te amo' para ele e sua família. "Ele sempre vai ser uma pessoa que eu admiro muito e mudou a minha vida de todas as formas. Eu não fui criada com abraços de mãe e pai" finalizou, muito emocionada.

Repercussão na mídia

Gracyanne também falou sobre a forma que encara a repercussão na mídia do fim do seu casamento. "A gente tem um público que acompanha, que torce, como você não vai falar sobre isso? Ele preferiu manter o silêncio, acho que é opcional, mas eu estou sempre falando alguma coisa e muitas vezes eu dou uma declaração e é colocada de uma forma completamente diferente, as pessoas esquecem que somos seres humanos, que machuca", desabafou ela, completando que a falta de diálogo prejudicou ainda mais o relacionamento.



"A gente devia ter sido mais honesto na cobrança, acho que a gente não chegaria a pensar em separação se fossemos mais abertos na conversa, deixamos a relação esfriar por conta desse distanciamento", refletiu.

Crise no relacionamento

Gracyanne Barbosa e o cantor Belo anunciaram oficialmente o término do casamento no dia 18 de abril, mas o casal já estava separado há 8 meses. Eles estavam casados desde o dia 18 de maio de 2012. Além da crise, um dos motivos da separação foi o envolvimento de Gracyanne com o personal trainer Gilson Oliveira. Ela confirmou o caso, mas nega que tenha sido traição, pois ela e Belo já estavam separados, embora ainda morassem na mesma casa.