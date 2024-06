Guerra Civil - Reprodução

Publicado 06/06/2024 20:01

Rio - O filme americano "Guerra Civil", que traz Wagner Moura contracenando com a atriz Kirsten Dunst, foi disponibilizado em serviço de streaming nesta quinta-feira (6), após uma boa estreia nos cinemas brasileiros há menos de um mês e meio.

A obra está no catalogo do Prime Video, mas precisa ser alugada ou comprada, como acontece com outros títulos da plataforma da Amazon. É valido lembrar que no primeiro fim de semana, que serve como termômetro da recepção do público e sucesso da produção, a trama que se passa nos Estados Unidos abriu em primeiro lugar no Brasil e levou mais de 260 mil pessoas ao cinema, segundo o Comscore.

O enredo acompanha um grupo de fotojornalistas corajosos, que registra o intenso conflito que envolve todo o país, enquanto os atores sêniores e a atriz novata Cailee Spaeny viajam por estradas perigosas para tentar uma entrevista com o presidente da nação em guerra.