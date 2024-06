Sandra Bullock e Nicole Kidman devem retornar como as irmãs bruxas Owen na sequência de ’Da Magia à Sedução’ - Divulgação / Warner Bros.

Sandra Bullock e Nicole Kidman devem retornar como as irmãs bruxas Owen na sequência de ’Da Magia à Sedução’Divulgação / Warner Bros.

Publicado 10/06/2024 20:30

Rio - O clássico 'Da Magia à Sedução', de 1998, finalmente vai ganhar uma continuação. Os fãs do filme foram surpreendidos, na manhã desta segunda-feira (10), quando a Warner Bros. fez o anúncio oficial nas redes sociais do estúdio.

fotogaleria

De acordo com a revista "Variety", Sandra Bullock e Nicole Kidman estão em negociações para voltar à sequencia do longa. Akiva Goldsman roteirista do primeiro filme, retorna para a continuação. Ao que tudo indica, a produção também continuará com Denise Di Novi, mas dessa vez com Bullock e Kidman ao lado.

Em 'Da Magia à Sedução', Sandra Bullock e Nicole Kidman são as irmãs bruxas Owens, que se envolvem em um encobrimento sobrenatural depois que Bullock (involuntariamente) droga e mata o ex-namorado abusivo de Kidman (Goran Vinji), forçando-as a reanimar seu cadáver. A sequência ainda não tem previsão de estreia definida.