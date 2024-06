Danielle Winits marca presença ao lado dos filhos na pré-estreia do filme 'Avassaladoras 2.0'

Rio - Danielle Winits, de 50 anos, marcou presença, nesta segunda-feira (10), na pré-estreia do filme "Avassaladoras 2.0", que aconteceu em um cinema da Zona Sul do Rio. A atriz posou ao lado do marido André Gonçalves e dos filhos Noah, de 16 anos, fruto da relação com Cássio Reis, e Guy, de 13, do ator Jonatas Faro.

Além de Danielle, outros famosos como Bibi Tatto, Murilo Bispo, Fefe Schneider, Sarah Fonseca e Raphael Viana, que também estão no elenco do longa, estiveram no local.



