Pato Donald estreou em 9 de junho de 1934 - Reprodução / Disney

Pato Donald estreou em 9 de junho de 1934Reprodução / Disney

Publicado 11/06/2024 11:27 | Atualizado 11/06/2024 11:47

Considerado um dos maiores símbolos da Disney, o Pato Donald acaba de completar 90 anos. Conhecido pelo mau humor, azar e o jeito de falar, não demorou para que ele se tornasse um dos protagonistas do famoso estúdio americano. O pato, que já estrelou mais de 190 produções para o cinema, tem até uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Virou, também, tema de quadrinhos, brinquedos em parques, estampa de roupas e outros produtos.

fotogaleria

Donald estreou como coadjuvante no clipe "A Galinha Esperta", da série musical "Silly Symphonies", em 9 de junho de 1934. Desde então, roubou a cena e conquistou o seu espaço, ganhando seus próprios quadrinhos e desenhos, muitos deles na companhia de Margarida e dos trigêmeos Huguinho, Zezinho e Luisinho. Em comemoração à data, a Disney lançou um curta, relembrando a trajetória do desenho.

Ao longo dos anos, a aparência sofreu alterações. No início, o pato tinha um chapéu branco e um pescoço longo. Ele ganhou o visual clássico em 1937, com olhos mais definidos e semelhantes à imagem humana, além de vestimentas majoritariamente azuis.

Donald possui, ainda, uma relação especial com o Rio de Janeiro. Em 24 de agosto de 1942, o personagem apareceu no filme de estreia do Zé Carioca, "Alô, Amigos", em que ambos viajam pelo Brasil, explorando manifestações artísticas e a natureza.

Dubladores brasileiros

No Brasil, a dublagem do desenho entrou para a memória afetiva de fãs de animação.

Claudio Galvan é dublador oficial do Donald no Brasil desde 1996. Ele comemorou o aniversário do personagem em publicação nas redes sociais.

Já Márcio Gianullo foi considerado pela Disney a segunda melhor voz do personagem, atrás apenas do dublador original, Tony Anselmo. Trabalhou dublando o pato nos anos 1980 e 1990.