O amor está no ar! - Reprodução / Twitter

O amor está no ar!Reprodução / Twitter

Publicado 12/06/2024 11:43 | Atualizado 12/06/2024 11:56

O amor está no ar! Mais para alguns do que outros... O Dia dos Namorados é comemorado nesta terça-feira (12) e usuários das redes sociais estão se divertindo através dos memes. Se os solteiros vão passar esta data sem um(a) parceiro(a), ao menos as brincadeiras na internet estão rendendo boas risadas, enquanto o clima de festa toma conta dos apaixonados casais, que compartilham suas experiências e ideias de presentes.



Desde cafés da manhã com banquetes improvisados na cama até pedidos para que o dia 12 de junho seja feriado para quem não está em um relacionamento, confira os melhores memes sobre o Dia dos Namorados:

fotogaleria

“O próximo exercício é não passar o dia dos namorados sozinho de novo”



Eu: pic.twitter.com/rgvTcg1qoi — dimi (@dimitrisanders_) June 11, 2024 Hj teve café na cama

feliz dia dos namorados amor pic.twitter.com/sGdEwQgxIM — vittor the creator (@vittorocriador) June 12, 2024

Amando ver pessoas que se amam abertamente se amando, dia dos namorados pra mim é mt sobre amor fru-fru, chocolate, flores e afeto — ânsia de ser (@zsx_mila) June 12, 2024