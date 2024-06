'Bebê Rena', da Netflix, ultrapassou 335 milhões de horas assistidas - Reprodução

'Bebê Rena', da Netflix, ultrapassou 335 milhões de horas assistidasReprodução

Publicado 12/06/2024 13:20 | Atualizado 12/06/2024 13:22

A aclamada produção "Bebê Rena", lançada na Netflix no último mês de abril e dirigida por Richard Gadd, entrou para a lista das 10 séries em inglês mais assistidas no streaming em todos os tempos. A novidade foi anunciada pela própria empresa, em atualização do último dia 9 de junho.

No ranking, "Bebê Rena" possuía um total de 335.200.000 horas assistidas. Ainda assim, o nono colocado, a segunda temporada de "Bridgerton", tinha mais que o dobro, com 797.200.000 horas assistidas.

A minissérie de sete episódios conta uma história real do diretor, que na trama se chama Donny. Na busca por se tornar um famoso comediante, ele conheceu Martha, uma mulher que passou a persegui-lo de forma obsessiva.

Confira a lista

1 – Wandinha (1ª temporada)

2 – Stranger Things (4ª temporada)

3 – Dahmer: Um Canibal Americano (minissérie)

4 – Bridgerton (1ª temporada)

5 – O Gambito da Rainha (minissérie)

6 – O Agente Noturno (1ª temporada)

7 – A Grande Ilusão (minissérie)

8 – Stranger Things (3ª temporada)

9 – Bridgerton (2ª temporada)

10 – Bebê Rena (minissérie)

Processo judicial

Fiona Harvey, a mulher que teria inspirado a personagem Martha, processou a Netflix por difamação e pede U$S 170 milhões (cerca de R$ 916 milhões) em um tribunal da Califórnia. Segundo a defesa dela, há mentiras muito graves na história do programa.