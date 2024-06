Grupo Pique Novo e o cantor Tiee - Reprodução

Grupo Pique Novo e o cantor Tiee

Publicado 13/06/2024 16:22

Rio - O grupo Pique Novo está chegando com um novo sucesso, em parceria com o cantor Tiee. "Ex é ex, não dá mais...", será lançado nesta quinta-feira (13), e o clipe chega nas plataformas digitais nesta sexta-feira (14). Donos de alguns dos maiores hits do pagode romântico nos anos 1990, agora eles apostam no samba usando e abusando de elementos como cavaquinho, percurssão e violão para dar sonoridade a música.



De acordo com Cesinha, vocalista do grupo, o Pique Novo ficou um tempo sem lançar novas musicas . "Hoje o público do samba e do pagode está demorando um pouco mais para absorver músicas inéditas. É uma galera que curte muito releitura. Mas acho que o fato de o Pique Novo estar há um tempo sem lançar músicas novas, apenas releituras, será um atrativo maior. Principalmente pelo apelo da música, que é algo que, com certeza, vai trazer muita identificação, porque todo mundo tem ex", explica.

"As pessoas vivem isso o ano inteiro, brigam, se separam, e até têm uma certa mágoa do seu ex. Isso acontece o tempo todo. E nessa canção a gente fala exatamente sobre isso, é alguém que fala sobre um relacionamento que acabou, mas uma das partes continua procurando, só que o outro não quer mais voltar por ter se machucado bastante”, aposta Cesinha, vocalista do grupo.



Composta por Carlos Caetano e com produção musical e arranjos assinados pelo próprio Cesinha, "Ex É Ex" chegará às plataformas digitais inicialmente apenas no formato de single. A canção faz parte do Projeto "Naquele Pique", uma espécie de label do grupo. "Nós ouvimos o Carlos cantando essa música num pagode e nos encantamos. No outro dia eu fui com o Liomar na casa dele e pedimos para gravar. Trouxemos um pouco mais da nossa cara para o arranjo, com uma pegada bem para frente e divertida, mostrando que o Pique Novo, que é um grupo muito intitulado como romântico, também sabe fazer samba", concluiu Cesinha.