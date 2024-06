Quarta temporada de ?The Boys? está disponível na Amazon Prime - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 19:33 | Atualizado 13/06/2024 19:34

Rio - Lançou nesta quinta-feira (13) a quarta temporada de The Boys, série de sucesso na Amazon Prime Video. Os primeiros três episódios da nova parte foram liberados no Brasil às 4h, pelo horário de Brasília, e chegam acompanhados de muita ação, humor, violência e surpresas.

A companhia confirmou que a quarta temporada terá um total de oito episódios, com distribuição semanal. Com isso, a previsão é que todos os episódios estejam disponíveis até o dia 18 de julho. Confira:

13 de junho – Episódio 1 – "Department of Dirty Tricks";

13 de junho – Episódio 2 – "Life Among the Septics";

13 de junho – Episódio 3 – "We’ll Keep the Red Flag Flying Here";

20 de junho – Episódio 4 – "Wisdom of the Ages";

27 de junho – Episódio 5 – "Beware the Jabberwock, My Son";

4 de julho – Episódio 6 – "Dirty Business";

11 de julho – Episódio 7 – "The Insider";

18 de julho – Episódio 8 – "Assassination Run".

Série vai ser finalizada na quinta temporada



Eric Kripke, criador da série, revelou através do X, antigo Twitter, que The Boys já tem uma data para acabar. Segundo ele, sua intenção é finalizar a saga na quinta temporada.



"A estreia da 4ª temporada de 'The Boys' é uma boa ocasião para anuncia: a 5ª temporada será a temporada final. Sempre foi meu plano. Só tive que ser cauteloso até obter aprovação final do Vought. Emocionado por levar a história a um clímax sangrento, épico e úmido. Assista a 4ª temporada em dois dias, porque o fim já começou", escreveu ele.

No entanto, ele deixou claro que a franquia deve continuar viva em spin-offs como Gen-V e a nova narrativa com foco em um grupo de super-heróis mexicanos.