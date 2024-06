Seriado Todo Mundo Odeia o Chris - Reprodução

Publicado 18/06/2024 16:55 | Atualizado 18/06/2024 17:09

Rio - A série "Todo Mundo Odeia o Chris" terá seu retorno como seriado em animação. Alguns dos principais atores da obra, como Terry Crews e Tichina Arnold, vão retornar aos seus papéis de Julius e Rochelle, dessa vez como dubladores. Já Chris Rock, que é o narrador do seriado, voltará para a mesma função.

Em entrevista ao jornal americano Variety, o humorista Chris Rock revelou quem fará as vozes de Chris, seus irmãos, Tonya e Drew, e seu melhor amigo, Greg. Como os intérpretes originais não são mais crianças nem adolescentes, foi preciso renovar o elenco.Ozioma Akagha será Tonya, Tim Johnson Jr. dublará Cris, Terrence Little Gardenhigh fará a voz de Drew e Gunnar Sizemore viverá Greg.Chris Rock disse estar empolgado. "Estou muito animado para apresentar ao mundo outro lado divertido da minha infância", prometeu.A animação de "Todo Mundo Odeia o Chris" estreia nos Estados Unidos no canal Comedy Central no segundo semestre. Depois, estará disponível no streaming Paramount+. Ainda não há previsão de exibição no Brasil.