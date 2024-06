’Disney On Ice: Embarque na Magia’ chega ao Rio e encanta adultos e crianças - Divulgação

Publicado 21/06/2024 06:00

Rio - Bastou dar os primeiros passos nas proximidades do Maracanãzinho, na Zona Norte, para se deparar com lindas princesas mirins, arcos de orelhinhas do Mickey e da Minnie e famílias bem animadas. É que desde a última quarta-feira (19) acontece no local o "Disney On Ice: Embarque na Magia", que transporta o público para um universo cheio de encanto e aventura. Com novidades, o espetáculo permanece na cidade até domingo (23), reunindo personagens icônicos e números de patinação de gelo de tirar o fôlego.

Neste ano, o time de apresentadores conta com um reforço brasileiro. Bernardo Pissurno, de 27 anos, se junta a Marcele Cataldo, da mesma idade, que estreou na equipe no ano passado. Uma curiosidade é que os dois eram moradores da Zona Norte do Rio - Vila Isabel e redondezas do Méier, respectivamente.

"Dá um pouco de nervoso por estar em casa. É uma sensação diferente, mas gostosa. Dá aquela borboleta no estômago", assume Bernardo. "É bom ver as pessoas que a gente conhece na plateia. É uma mistura de um sentimento bom e o nervosismo de você conhecer tanta gente pertinho de você", completa a patinadora.

As memórias afetivas vêm à tona durante o espetáculo, porque foi no Maracanãzinho que Marcele e Bernardo assistiram ao primeiro show no gelo. "Dá até um arrepio. Vi aqui, quando tinha oito anos, o 'High School Musical Ice'. Logo depois comecei a patinar, patinei durante oito anos, mas por conta de questões de família e de pistas aqui no Rio que estavam fechando, parei durante dez. Voltei há um ano e meio e estou aqui", recorda o profissional. "A primeira vez que vi o espetáculo no gelo foi aqui também", lembrou ela, olhando as cadeiras da arquibancada.

No show, a dupla conduz o público em uma experiência inesquecível. Com a energia lá no alto, são eles quem convidam os anfitriões Mickey e Minnie Mouse a participarem da festa, assim como o Pateta e Pato Donald, e introduzem as histórias. Além de apresentar, os dois também patinam e fazem as coreografias.

Pela primeira vez, o número "Viva! A Vida É Uma Festa" é apresentado no Brasil e, com isso, todos podem atravessar a Ponte de Calêndula com Miguel até a "Terra dos Mortos". Clássicos como Cinderela, com direito a carruagem e fada madrinha, e Bela e a Fera encantam as pessoas presentes. Também será possível conferir a história de Rapunzel e Flynn, de "Enrolados", e conhecer o mundo gelado de Arendelle, onde Anna, Elsa e Olaf, personagens de "Frozen", descobrem que o amor verdadeiro é o maior dos poderes. Já Moana viverá aventuras em alto-mar como o semideus Maui para salvar a Ilha de Motu-Nui.

Curiosidades

Os números do "Disney On Ice: Embarque nessa Magia" são impressionantes. São necessárias 20 horas para montar todo o espetáculo. A pista de gelo mede 38 x 5 metros e o ponto mais alto do cenário atinge 8,2 metros e um peso total de 16.940 kg. Já a escada de Elsa, de "Frozen", pesa mais de 318 kg.

O show ainda conta com 213 figurinos deslumbrantes e foram necessários mais de 1.200 metros de tecido, o equivalente a 12 campos de futebol, para produzi-los. A troca mais rápida deles acontece em 31 segundos. Em cena, são utilizados mais de 180 objetos, em mais de 80 cores de tintas diferentes. Para a iluminação, são usados 23 globos e 181 equipamentos, juntos criam 1.025 cenários diferentes. Durante o show, há 147 efeitos sonoros.

Programa em família

O ator Douglas Silva esteve com a família na estreia do espetáculo. "É nossa segunda vez no Disney On Ice. Viemos ano passado. E é mágico. A minha família respira a Disney. Quando a gente viaja, a gente sempre tenta ir até à Disney (em Orlando)", comenta.

O ator Lázaro Ramos também marcou presença no local, acompanhado da mulher, Taís Araujo, e dos filhos, João Vicente e Maria Antônia. "Fico feliz de ver minhas crianças felizes. Estou adorando ver como eles estão encantados. E, além de todo esse universo da Disney, que é encantador, tem a coisa também do esporte. As crianças estão vidradas em coisas que não deixam o corpinho delas parado. Só de ver o rostinho encantado, já fico feliz. É uma delícia poder assistir ao espetáculo em família".

Serviço

Disney On Ice: Embarque na Magia

Sexta-feira, às 15h30 e 19h30; sábado, às 11h, 15h e 19h; domingo às 10h, 14h e 18h

Local: Maracanãzinho

Endereço: R. Prof. Eurico Rabelo, s/n - Maracanã

Ingressos: a partir de R$ 40