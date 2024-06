Netflix anuncia construção de parques temáticos nos Estados Unidos - Divulgação / Netflix

Publicado 21/06/2024 19:56

Rio - Marcando presença fora das telas, a Netflix anunciou, através de site oficial, a construção de dois parques temáticos intitulados "Netflix House", que vão contar com espaços dedicados aos maiores seriados originais da plataforma. As atrações estão sendo constrúidas no Texas e na Filadélfia, nos Estados Unidos, com previsão de abrir as portas em 2025.

Além das experiências imersivas, os complexos vão contar com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e atividades relacionadas a franquias como "Round 6", "Bridgerton", "La Casa de Papel" e "Stranger Things". "Na Netflix House, você pode desfrutar de experiências imersivas atualizadas regularmente, se deliciar com terapia de compras e saborear — literalmente — suas séries e filmes favoritos da Netflix através de ofertas únicas de comidas e bebidas", revelou Marian Lee, diretora de marketing da empresa.

"Round 6", uma das séries originais de maior sucesso da Netflix Reprodução

As "houses" são planejadas, principalmente, com o objetivo de engajar os fãs, utilizando a experiência do streaming vermelho em ações de marketing: "Lançamos mais de 50 experiências em 25 cidades, e a Netflix House representa a próxima geração de nossas ofertas distintas. Os locais darão vida às nossas histórias queridas de novas maneiras, sempre mudando e inesperadas".

Logo, a novidade não vai representar, pelo menos por enquanto, um segmento de negócios significativo da multinaciona. O que não quer dizer que as "Netflix House" são "brincadeira de criança": os parques temáticos vão ocupar espaços de mais de 10 mil metros quadrados, cada um. Os executivos da Netflix tem expectativas de instalar mais centros de entretenimento em outras cidades; para os telespectadores brasileiros, resta torcer.