Travis Scott será um dos headliners do Rock in Rio 2024AFP

Publicado 20/06/2024 12:23 | Atualizado 20/06/2024 12:36

Travis Scott foi preso na madrugada desta quinta-feira (20) na Praia de Miami, nos Estados Unidos, por embriaguez e invasão de propriedade. Segundo as autoridades, o rapper de 33 anos estava brigando com pessoas de um iate e causando desordem pública. De acordo com a "NBC", ele deve ser liberado ainda hoje, após pagamento de fiança de U$S 650 (cerca de R$ 3.520).

Os policiais foram chamados para atender a um chamado sobre uma briga em um barco. Scott estava no cais, discutindo com as pessoas. Após pedido dos agentes, ele concordou em sair do local, mas voltou cinco minutos depois gritando mais e aumentando o tom de voz. O músico foi preso às 1h17 (3h17 no horário de Brasília).

Travis Scott, o nome artístico de Jacques Berman Webster, é um dos grandes nomes da música internacional na atualidade. Ele será a atração principal do primeiro dia do Rock in Rio 2024, em 13 de setembro.