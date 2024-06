Major RD - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 13:54

Rio - Artistas do rap se uniram em uma corrente do bem solidária, em prol das vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. Major RD, Cynthia Luz, Caio Luccas são algumas das atrações confirmadas da 'Live Solidária Rap in Cena 10 anos', que será transmitida da Fundição Progresso, na Lapa, nesta terça-feira, a partir das 19h, pelo canal do YouTube PodPah.

Mc Kadu, Alee, Maru2d, Tóquio DK, Leall e Uclã. Batalha do Coliseu, Batalha da Aldeia vs Batalha de Olimpo, Saulit convida: Pedro Qualy & Pelé Mil Flows, LC Advanced ft Reid, Luka, CP no Beat e Bertoi Hyper são outros artistas que fazem parte do line-up.

Para participar da iniciativa, o público poderá realizar doação via pix ou qrcode na live. Para quem quiser curtir as apresentações no local, o ingresso custa A partir de R$ 30 mais a doação de 2 kg de alimento não perecível. Todo valor arrecadado será revertido e as doações intermediadas pelo Museu da Cultura Hip Hop RS.