Luiz Antonio Simas - Paulo Barros / Divulgação

Publicado 22/06/2024 06:00

Rio - O jogo do bicho sob o olhar da cultura popular. É por esta perspectiva que o historiador e pesquisador carioca Luiz Antonio Simas, de 56 anos, escreveu o livro "Maldito invento dum baronete: Uma breve história do jogo do bicho", que será lançado neste sábado (22), no AlfaBar, em parceria com a Folha Seca, no Centro.



Na obra, editada pela Mórula, Simas investiga as origens do jogo e seu cruzamento com diversas formas de expressão, como o samba, futebol e até mesmo sonhos. O objetivo, segundo o escritor, é mostrar que o jogo do bicho está, de certa forma, enraizado na cultura da cidade, tanto para o bem quanto para o mal.

"Está relacionado com a popularização do futebol, com a música popular, com as culturas de rua, com o crime, com o mercado informal de trabalho... Você pode gostar ou não, mas é impossível contar uma certa história do Rio de Janeiro republicano sem ter o jogo como referência", introduz o autor.



História



O jogo do bicho foi criado em 1892 pelo Barão de Drummond, fundador do Jardim Zoológico, em Vila Isabel, na Zona Norte. Com o objetivo de atrair visitantes e sair de uma crise financeira, o dono promoveu um sorteio a partir da compra de um ingresso, que vinha com a estampa de um animal. No fim do dia, abria-se uma caixa com diversas imagens dos bichos, e quem tivesse comprado a foto do animal sorteado levava o prêmio.



"É um jogo muito marcado pela imagem. Com isso, eu e a Mórula resolvemos fazer um livro muito marcado também pela imagem", explica. E assim nasceu a narrativa desta trajetória, contada a partir dos animais.



"São 25 capítulos porque são 25 grupos do jogo do bicho. Cada capítulo se refere a um animal. Não é gratuito. Sempre relaciono o bicho com alguma história. Por exemplo, o capítulo 1 é o avestruz, e falo sobre a criação do jogo, que tem uma relação direta com esse animal, o primeiro a ser sorteado na história", esclarece Simas.



Como nasceu o livro



A ideia de explorar o tema não foi por acaso. Além de o historiador ter crescido ouvindo histórias sobre o jogo, o mergulho que ele deu no estudo sobre as culturas de rua do Brasil para os mais de 20 livros publicados, como o "Dicionário da história social do samba" (Civilização Brasileira, 2015), escrito em parceria com Nei Lopes, abriu as portas para esta produção.



Simas comenta que planeja escrever o livro desde antes da pandemia de covid-19. "Na época, eu dei depoimentos para duas séries, 'Lei da Selva' (Canal Brasil, 2022) e 'Vale o Escrito' (Globoplay, 2023), em cima do que eu já havia estudado. E como eu sempre convivi muito de perto com essa cultura do jogo do bicho, acho que estou fazendo essa pesquisa desde criança”, brinca.



O escritor relata algumas curiosidades que descobriu ao longo da pesquisa para o livro. "Eu vi coisas, por exemplo, ligadas a um entusiasta que adorava o jogo do bicho, o Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu uma crônica defendendo a legalização do jogo na década de 1970", recorda o pesquisador, ressaltando que o jogo foi legalizado somente por três anos, até 1895, sendo, até hoje, uma contravenção.

Expectativas



No entanto, Simas aponta alguns desafios neste processo: "Um risco é romantizar o jogo do bicho, esquecendo que, a partir de um certo momento, está vinculado a um universo de atividades criminosas, que é muito complexo. Por outro lado, há um problema de só criminalizá-lo".



Sobre a recepção do público ao livro, o autor não descarta uma divisão de opiniões. "Eu não serei acusado nem por quem só quer ver o crime, nem por quem só quer ver o lado romântico. Tem capítulos especificamente ligados a atividades criminosas, mas há também histórias para quem gosta de interpretar sonhos", exemplifica. "Acho que o livro, de certa maneira, dá conta da complexidade do jogo, que atravessa a vida da cidade de forma muito intensa".



"Maldito invento dum baronete: Uma breve história do jogo do bicho" será lançado em um bar no coração do centro da cidade, acompanhado de uma roda de samba. Porém, o autor tem planos de divulgá-lo em outros locais, como nas raízes da obra. "Quero ver se faço depois um circuito de botequins e no próprio Jardim Zoológico de Vila Isabel, onde hoje é o Parque do Trovador", finaliza.

Serviço:

Lançamento do livro "Maldito invento dum baronete: Uma breve história do jogo do bicho"

Data: 22 de junho de 2024

Local: Alfabar – Rua do Mercado, 34 – Centro

Horário: A partir das 14h

Roda de samba comandado por Tiago Prata