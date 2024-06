Sorriso Maroto e Delacruz se unem para gravar nova versão de música de MC Marcinho - Reprodução / Instagram

Sorriso Maroto e Delacruz se unem para gravar nova versão de música de MC Marcinho Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 15:49 | Atualizado 25/06/2024 15:50

Rio - A música "Garota Nota 100", lançada na década de 1990, sucesso de MC Marcinho, que morreu em agosto de 2023, vai ganhar uma versão diferente. Sorriso Maroto e Delacruz se uniram e vão misturar funk, rap e pagode no canção. O single faz parte do projeto que celebraria 30 anos de carreira do funkeiro e chega às plataformas digitais no dia 28 de junho.

fotogaleria

A nova versão do clássico chega acompanhada de um clipe super produzido gravado numa mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O vídeo, além da presença do grupo Sorriso Maroto e de Delacruz, também traz imagens inéditas dos últimos momentos de MC Marcinho no estúdio, se dedicando ao projeto.



"Ano passado recebi uma ligação da equipe dele contando sobre o projeto, que seria grandioso e que o Marcinho gostaria muito de misturar o funk dele, com banda orgânica. Era o sonho dele e me chamaram para fazer a produção. Colocar a mão numa música do MC Marcinho, para mim é uma coisa de muita responsabilidade e toda vez que falava isso, ele ria dizendo que não era isso tudo. Começamos o trabalho e o resultado foi ficando tão incrível, que chegamos a chorar juntos abraçados ouvindo. Nunca vou esquecer!", relembrou Serginho, que além de tocar violão no grupo Sorriso Maroto, também assina a produção da nova versão da canção.



O rapper Delacruz aposta na canção como uma oportunidade de levar a arte de MC Marcinho para a nova geração. "Absorvi muita coisa dele, a linguagem, a forma de cantar, algumas melodias... Então estou muito feliz em estar aqui nesse projeto, que costumo dizer que é a minha música favorita no mundo. E essa é uma história que vou contar para os meus filhos e netos com maior orgulho. Desejo que de lá de cima ele fique feliz, olhando pra gente. E que essa música perpetue ainda mais a arte dele. Que as pessoas no Brasil e no mundo, jamais esqueçam do quanto esse cara foi incrível!".



O cantor Bruno Cardoso, assim como a maioria dos integrantes do Sorriso Maroto, não teve a chance de conhecer e gravar pessoalmente com o funkeiro, mas acredita que o encontro musical entre eles veio escrito de outras vidas.



"Essa gravação aconteceu num momento em que o Marcinho já estava nesse processo de ir e vir do hospital, então a gente acabou participando muito desse momento. A música foi um pedido dele e todas as etapas a gente mostrava pra ele. Acredito que esse tenha sido também um dos motivos dele resistir tanto, porque o Marcinho estava vibrando muito com esse projeto. E pra gente também era uma recarga muito gostosa. Tenho certeza que ele está aqui com a gente, fazendo parte desse lançamento e trazendo muita energia positiva".