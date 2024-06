Espetáculo ’Varieté dus Amantes (O Cabaré)’ faz homenagem aos Croquettes, em Copacabana - Lorena Zschaber / Divulgação

Publicado 28/06/2024 06:00

Rio - O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado nesta sexta-feira (28). A data, que relembra as conquistas e reforça a luta pelos direitos da comunidade, é comemorada com eventos em todo o mundo, e no Rio de Janeiro não poderia ser diferente. A cidade reserva uma programação com espetáculos, shows, muito samba e uma enorme bandeira na quadra da Portela.

Samba



A primeira roda de samba LGBTQIA+ do Brasil, a Sambay, celebra o aniversário de um ano, no Circo Voador, na Lapa, com participações especiais, como Preta Gil, Thiago Pantaleão, Nany People, Marvvila e Alinne Rosa. Com um repertório que vai de Almir Guineto à Liniker, passando por Beth Carvalho, Molejo, Fundo de Quintal e Só Pra Contrariar, o grupo promete levar muita música e dança, além de inclusão e diversidade.



O cantor Rodrigo Drade comanda a roda ao lado de Daniel Cahon, Roberta Nistra, Lucas Marques, Gabriel, Pedro Batuq, Márcia Viegas e André Manhães. Além da música, haverá apresentação dos bailarinos Wend Caster, Davi Araújo, Luis Otávio e Anna Callado. Nos intervalos, DJs da comunidade LGBTQIA+ animam a pista.



Ainda no samba, a Portela preparou uma sexta-feira especial com o "Madureira Colorida". O evento, feito em parceria com a Viva Rio, faz parte da campanha "Eu quero viver, sambando na cara do preconceito".



A festa na quadra da escola terá a abertura de uma grande bandeira com as cores da comunidade LGBTQIA+, exposição de fotos, show de drag queen, desfile de moda, feira de empregabilidade, roda de conversa sobre saúde mental, ações de saúde - vacinação, orientação sobre PreP e PEP, hormonização e tabagismo - e apresentação da bateria da Portela.



Baile e Cabaré



A Queerioca, centro cultural queer do Rio de Janeiro, promove um dia recheado de eventos gratuitos, no Centro da cidade. A programação começa às 18h com o monólogo "Todos os Homens do Mundo", de Cristina Flores. Em seguida, às 19h, Gigante César, artista da cena musical queer nordestina, sobe nos palcos em um show com coreografias, encenações e poesia, trazendo influências da cultura popular da sua região.



Às 21h a festa recebe o "Ball do Orgulho Travesti", primeiro baile de dança vogue do espaço, inspirado na cena drag de Nova York, nos Estados Unidos, nos anos 1970 e 1980. O baile contará ainda com a apresentação da Banda Futura, composta por sete travestis multi-instrumentistas. Para fechar a noite, às 23h acontece uma "Performance de Exu", com Rodrigo Pedro Casteleira.



Já em Copacabana, um time de atores, performers e músicos apresenta uma noite de cabaré, dirigido por João Vitor Linhares, no Teatro Brigitte Blair. O espetáculo chamado "Varieté dus Amantes" faz uma homenagem aos Dzi Croquettes, grupo que virou febre no país ao transformar conceitos da expressão de gênero e artística durante ditadura militar no Brasil.



Confira essas e outras atrações nesta sexta-feira:



Madureira Colorida

Horário: a partir de 8h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes, 81 - Osvaldo Cruz

Ingresso: Grátis



Queerioca

Horário: a partir das 18h

Local: QueeRIOca

Endereço: Travessa do Comércio, 16, Arco do Teles - Centro

Ingresso: Grátis



Sambay

Horário: 21h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos s/n - Lapa

Ingresso: de R$ 40 a R$ 100



Espetáculo "Varieté dus Amantes (O Cabaré)"

Horário: 19h

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: Rua Miguel Lemos, 51H - Copacabana

Ingresso: R$ 40 (meia) e R$ 90 (inteira)



Show "Lamentos", com o cantor Renato Enoch

Horário: 21h

Local: Dolores Club

Endereço: Rua do Lavradio, 10 - Lapa

Ingresso: R$ 40 a R$ 60



Palestra "Direitos LGBTQIA+ que você precisa conhecer, para exercer", com Dra. Tânia Nigri

Horário: 16h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Show "Memória Travesti", da cantora Azula

Horário: 20h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 20 e R$ 50



Cineclube "Desengavetando Orgulho"

Horário: 19h

Local: Areninha Cultural Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº - Guadalupe

Ingresso: Grátis