Emanuelle Araújo lança primeira música de novo álbumAmanda Tropicana / Divulgação

Publicado 28/06/2024 10:53

Rio - Emanuelle Araújo está com um trabalho novo na praça. A atriz e cantora compartilhou no Instagram o lançamento da música "Vá na Paz do Senhor", parte de um álbum dedicado inteiramente ao axé, ao samba e ao pop. A canção e o clipe foram disponibilizados nas plataformas digitais nesta sexta-feira (28).

"Clipe lindo, feito com muito amor e cercado dos meus melhores amigos, parceiros da minha caminhada", disse a artista.



Parceiros de longa data, como o ator Luís Miranda e o cantor Tatau, além de integrantes da companhia de dança Inteart, participam do vídeo.



Emanuelle fez parte da Banda Eva, após a saída de Ivete Sangalo, e depois integrou a Banda Moinho, com a qual se apresenta eventualmente até os dias de hoje.

Confira o clipe: