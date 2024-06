Rafa Thaiz e amigas na sessão de cinema, após conseguirem sentar no lugar correto - Reprodução / Instagram

Rafa Thaiz e amigas na sessão de cinema, após conseguirem sentar no lugar corretoReprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 21:54

Rio - A influenciadora Rafa Thaiz viralizou nesta sexta-feira (28) ao arrumar confusão em um cinema de Minas Gerais. Tudo começou em uma sessão superlotada do filme "Divertidamente 2", em que a jovem, que pagou pelo ingresso com cadeira marcada, encontrou outra pessoa ocupando o lugar.

No vídeo, é possível ve-la conversando com os funcionários do estabelecimento, que estava com as luzes acesas: "A sala está praticamente com superlotação. Nem em baixo da para sentar". Dentro da sala, ela explica a situação: "Estão fazendo o cinema inteiro mudar de lugar, porque eu não vou sentar no lugar errado não. Eu paguei. Vamos ver se agora não vai resolver, meus amores, porque aqui a gente faz barraco".

Jovem arma confusão em cinema após ter seu lugar ocupado por outra pessoa



Uma jovem deu o que falar ao interromper a exibição de "Divertida Mente 2" no cinema após encontrar seu lugar ocupado por outra pessoa. No vídeo, ela mostra as luzes e registra o momento em que todos os… pic.twitter.com/U3szO7Xzol — Metrópoles (@Metropoles) June 28, 2024

"Estou aguardando. Tem que esperar quem está sentado errado sair. Eu falo, gente. Pode olhar com cara de bunda, eu não estou nem ai, eu paguei igual a todo mundo", continuou ela, enquanto filmava as pessoas em pé em meio a um burburinho. "A gente faz o filme parar para resolver!".

A web ficou dividida entre pessoas que condenaram o "barraco" da influenciadora, que apesar da causa justa, quis "lacrar" e "criar conteúdo" em cima da situação; e pessoas que apoiaram a mineira, que pagou pelo lugar e tem direito ao assento, como manda a regra. Houve, também, quem fez graça com a situação: "Pelo visto os divertidamente da raiva estavam querendo trabalhar".