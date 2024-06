Gustavo Mioto - Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 19:41 | Atualizado 28/06/2024 19:43

Rio - Gustavo Mioto, de 27 anos, gravará um novo DVD no Vibra, em São Paulo, no dia 24 de outubro e contará com grandes participações que serão anunciadas em breve. Por meio de suas redes sociais, o cantor confirmou o projeto que ainda não teve o nome divulgado e mantém alguns detalhes em segredo.



"Estou muito animado para a gravação desse DVD que contará com músicas e participações que idealizei por muito tempo. Vai ser massa demais", explicou Mioto.



No final de 2023, o artista lançou a 'MiotoTerapia', um projeto que reuniu quatro músicas inéditas. A ideia surgiu após o costume de Gustavo sempre separar um bloco nos shows para refletir sobre questões amorosas e dar conselhos aos fãs. Agora, a brincadeira tomou outra proporção e o artista decidiu abraçar essa ideia que conquistou tantas pessoas ao redor do Brasil.