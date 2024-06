Gilberto Gil ficará longe dos palcos - Redes Sociais

Publicado 29/06/2024 21:55 | Atualizado 29/06/2024 22:01

Rio - O cantor e compositor Gilberto Gil, de 82 anos, deixará os palcos em 2025. O anúncio foi feito pela assessoria do artista ao Estadão Conteúdo, neste sábado (29).



Ainda neste ano, Gil deverá fazer apresentações no Brasil, Estados Unidos e Europa durante sua última turnê. Apesar disso, ele não ficará longe da música, apenas dos shows.

Em fevereiro, o cantor recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Durante a cerimônia, que aconteceu no Teatro Odylo Costa, filho, no Campus Maracanã, um coral cantou algumas músicas do artista e o levou às lágrimas.

O DIA tenta contato com a assessoria do cantor, mas ainda não obteve retorno.

Carreira

Gilberto Gil começou sua carreira no acordeon, ainda nos anos 50. Inspirado por Luiz Gonzaga, pelo som do rádio, pelas procissões na porta de casa. Em 1963 ao conhecer o amigo Caetano Veloso, na Universidade da Bahia, inicia com Caetano uma parceria e um movimento que contempla e internacionaliza a música, o cinema, as artes plásticas, o teatro e toda a arte brasileira.



Em 2002, após sua nomeação como Ministro da Cultura, passou a circular também pelo universo sócio político, ambiental e cultural internacional.



Atualmente, suas múltiplas atividades vêm sendo reconhecidas por várias nações, que já o nomearam, entre outros, de Artista da Paz pela UNESCO em 1999, Embaixador da FAO, além de condecorações e prêmios diversos, como Légion d’ Honneur da França, Sweden’s Polar Music Prize, entre outros.



O reconhecimento de sua vida e obra mais recente veio através da nomeação de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Berklee e de imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL) para ocupar a cadeira de número 20. Ambos os títulos recebidos em 2021.