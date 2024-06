Michael J. Fox no palco com a banda Coldplay - Reprodução

Publicado 30/06/2024 10:47 | Atualizado 30/06/2024 10:54

Rio - Em um dos momentos mais emotivos do show da banda Coldplay, no festival de música Glastonbury, o ator Michael J. Fox foi convidado ao palco pelo vocalista, Chris Martin, para tocar duas músicas, na noite de sábado (29), e foi tratado com reverência pelos músicos, fãs do astro que luta contra a doença de Parkinson.

"A principal razão pela qual estamos em uma banda é por causa de 'De Volta para o Futuro'. Então, obrigado a Michael, nosso herói", afirmou o rosto do grupo britânico. O eterno Marty McFly, diagnosticado com Parkinson aos 29 anos — hoje, com 63 —, subiu no palco de cadeira de rodas e mostrou seu talento nas canções "Fix You" e "Human Mankind", deixando fãs e internautas emotivos.

Ao anunciar o convidado especial, Chris Martin improvisou acordes e versos em referência ao clássico filme dos anos 90: "Com seu riff de Chuck Berry e a maneira como ele acertou Biff (o vilão do filme): senhoras e senhores, por favor recebam Michael J. Fox". Essa, inclusive, não foi a primeira vez: a banda e o ator já tocaram juntos em 2016, em um show nos Estados Unidos.

Aposentado em 2020, Michael J. Fox criou uma fundação que desenvolve pesquisas sobre o Parkinson, doença que o acomete. "A coragem de Michael é imensa. Ainda choro um pouco por tudo o que ele perdeu sendo tão jovem, ainda no auge de sua carreira e com uma família jovem. A vida pode ser tão cruel mesmo quando você é jovem", refletiu uma pessoa nas redes sociais.