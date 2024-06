Renata Del Bianco posta foto com barrigão e pede contribuição para enxoval do filho - Reprodução / Instagram

Renata Del Bianco posta foto com barrigão e pede contribuição para enxoval do filhoReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 10:00 | Atualizado 30/06/2024 10:03

Rio - Renata Del Bianco, conhecida por interpretar a personagem Vivi na novela "Chiquititas" (1997), do SBT, está fazendo um financiamento coletivo, mais conhecido como a vaquinha, para fazer o enxoval do filho. Grávida, a atriz de 38 anos pediu a contribuição em uma publicação no seu perfil do Instagram.



"Na reta final dessa jornada de muita luta, muito amor, muito aprendizado… Vem que tem um montão de gente te esperando filhão!!! Para quem quiser contribuir com a Vakinha do enxoval do meu filhote", escreveu Renata na legenda de um post com uma foto exibindo o barrigão.



Nos comentários, uma seguidora a questionou se a artista já havia entrado com um pedido de pensão para o pai da criança. "Claro que sim! Estou há 6 meses aguardando a justiça! Se eu esperar mais o bebê nasce e sigo sozinha arcando com tudo", respondeu Renata.



A atriz, que é mãe de Aurora, de 5 anos, espera agora Arthur, previsto para agosto. Ela tem uma meta de R$ 6 mil e, até o momento, já arrecadou cerca de R$ 1.800, de acordo com informações do site em que recebe as contribuições.