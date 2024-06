Xamã é tietado por fãs no meio do público do Festival de Parintins - Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 08:47 | Atualizado 30/06/2024 08:48

Rio - Xamã foi para o meio do público para assistir à apresentação do Boi Garantido, no Festival de Parintins, no Amazonas, na noite deste sábado (29). Os fãs que estavam no público, no Bumbódromo, não perderam a oportunidade e aproveitaram para fazer vídeos e tirar fotos do artista, que registrou o momento nas redes sociais.

O ator conseguiu uma folga nas gravações da novela "Renascer", da TV Globo, e chegou ao Amazonas neste sábado (29). Durante o dia, ele se divertiu ao lado de alguns ex-BBBs que estão no local, como Matteus Amaral, Lucas Pizane e Raquele.