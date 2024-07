Fabiana Justus compartilha vídeo mostrando o crescimento capilar - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 16:13 | Atualizado 01/07/2024 16:20

Rio - Fabiana Justus, 37 anos, compartilhou em seu Instagram nesta segunda-feira (1), os primeiros indícios do crescimento do cabelo após tratamento de quimioterapia. A influenciadora postou um vídeo em que aparece em frente ao espelho.

"Dando um zoom para vocês verem meu cabelo nascendo. Em cima tem muitos clarinhos e na lateral são bem escuros. Estou curiosa de como vai nascer", escreveu ela enquanto exibia a mudança capilar. Em junho, a influenciadora veio na sua rede social para falar sobre sua expectativa para crescimento do cabelo após tratar uma leucemia. A filha do empresário Roberto Justus foi diagnosticada com a doença em janeiro deste ano e em abril conseguiu fazer o transplante de medula óssea com sucesso.