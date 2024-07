Humoristas Victor Camejo e Pedro Duarte - Reprodução / YouTube

Humoristas Victor Camejo e Pedro DuarteReprodução / YouTube

Publicado 04/07/2024 10:26 | Atualizado 04/07/2024 10:28

Rio - Com certeza, você já ouviu a frase "isso só acontece no Brasil". Esse jeitinho brasileiro é tão famoso que virou tema de "Só no Brasil", podcast de humor, que será lançado na próxima quarta-feira (10).

Produzido pela Wondery, estúdio de podcasts da Amazon, o programa semanal será apresentado por Victor Camejo, conhecido pelo seu trabalho no programa "A Culpa é do Cabral", do Comedy Central, e pelo jornalista Pedro Duarte, do podcast "This is Brazil".

"A cada episódio, Victor Camejo e Pedro Duarte vão divertir muito o público ao falar sobre o Brasil de uma forma que só um brasileiro pode, enquanto exploram histórias que só poderiam acontecer aqui”, comenta Fabio Silveira, head de conteúdo brasileiro da Wondery.



O primeiro episódio abordará o caso do roubo da Chácara do Céu, museu de Santa Teresa, no Rio, que aconteceu durante o carnaval de 2006 e nunca foi solucionado. Obras como "Marine", de Monet, "A Dança", de Picasso e "Jardim de Luxemburgo", de Matisse, são algumas das pinturas que foram perdidas por conta da operação.



"Com esse programa, a gente tenta explicar o inexplicável, rindo dos absurdos, tudo com pesquisa e apuração junto ao tempero brasileiro” , diz Pedro Duarte, que escreveu o livro "Gastaria Tudo com Pizza", sobre os casos apresentados no podcast.



Veja o trailer divulgado, em primeira mão, ao DIA: