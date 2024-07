Atrizes Agnes Brichta, Ana Hikari e Nina Tomsic - Divulgação

Publicado 23/07/2024 10:51

Rio - Três amigas se reúnem diariamente para analisar histórias anônimas e avaliar se os envolvidos tomaram a decisão certa no fim. Esse é o enredo do podcast "Clube do Erro", lançado nesta segunda-feira (22), com as atrizes Ana Hikari ("Família é Tudo"), Agnes Brichta ("Quanto Mais Vida, Melhor!") e Nina Tomsic ("No Rancho Fundo").

Segundo Agnes Brichta, de 26 anos, filha do ator Vladimir Brichta, o programa vem para oficializar o que as três já vivem há alguns anos. "Horas de conversa com desacordos, provocação, risadas infinitas, muito afeto e alguns insights inteligentes. Quero muito que nossos ouvintes se sintam mais um integrante do nosso clube e, como a gente, gargalhem alto, discordem forte, se emocionem e continuem a conversa!", explica.

Ana Hikari, 29, conta que sempre sonhou em ter um podcast e fazer com amigas tem sido uma realização. "O melhor é que somos muito diferentes e as discussões que nossas diferenças geram são a graça do podcast. Nós três erramos muito e vamos reconhecer junto com o público", comenta Ana.

As histórias lidas no "Clube do Erro" são recebidas por meio de um formulário. Quem quiser contar sua história deve escrever sobre o que aconteceu e enviar com um título bem alinhado ao tema do podcast: "Tô errado de...?". Vale ressaltar que as atrizes recomendam não mandarem as histórias com nomes reais.

"É muito legal estar perto de melhores amigas e poder pensar junto, trabalhar junto. Espero que seja um podcast que consiga acolher as pessoas a rirem dos próprios erros. Se levarem menos a sério, refletirem sobre as pequenas coisas que importam, e se sintam próximas de nós. Vai ser demais!”, finaliza Nina Tomsic, de 23 anos.

Os episódios diários de "Clube do Erro" serão publicados nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Amazon Music e Deezer.