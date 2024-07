Netflix anuncia quarta temporada de Bridgerton com novo protagonista - Reprodução de vídeo

Netflix anuncia quarta temporada de Bridgerton com novo protagonistaReprodução de vídeo

Publicado 23/07/2024 11:31

Rio - A Netflix anunciou, na manhã desta terça-feira (23), que Benedict (Luke Thompson) será o novo protagonista da quarta temporada da série "Bridgerton". No vídeo divulgado no YouTube, o intérprete do personagem aceita seu traje para o baile de máscaras promovido por sua mãe, Violet. O evento é o ponto de partida na história de amor do jovem.

Confira:





A nova temporada põe os holofotes no boêmio segundo filho, Benedict (Luke Thompson). Apesar de seu irmão mais velho e os mais novos serem casados e felizes, ele reluta em deixar a vida de solteiro. Isso muda quando ele conhece uma cativante Dama de Prata no baile de máscaras.