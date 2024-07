Com Belo nos vocais, Soweto se apresenta na Apoteose em abril - Thais Marques / Divulgação

Com Belo nos vocais, Soweto se apresenta na Apoteose em abrilThais Marques / Divulgação

Publicado 23/07/2024 16:12

Rio - Soweto anunciou sua última passagem pelo Rio. A despedida da turnê em comemoração aos 30 anos de um dos grupos mais tradicionais do pagode brasileiro já tem data marcada e acontecerá em 05 de outubro, no Riocentro. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira (23), no site da Bilheteria Digital