Netflix divulga trailer da terceira temporada de ’De Volta aos 15’Divulgação / Netflix

Publicado 24/07/2024 16:27

Rio - Para alegria dos fãs de "De Volta aos 15", a Netflix divulgou o trailer da terceira temporada da série, nesta quarta-feira (24). A prévia mostra os conflitos vividos por Anita (Maisa) e sua busca pela pessoa que está fazendo com que ela viaje no tempo, desta vez para 2009. O público pode acompanhar ainda o primeiro encontro com a personagem vivida por Larissa Manoela, estreante na produção.

Na terceira temporada da série, estrelada por Maisa e Camila Queiroz, uma pane no fotolog, que é o responsável pelas viagens da protagonista ao passado, faz com que Anita volte aos 18. O ano é 2009 e estão todos na faculdade enfrentando os dramas do começo da vida adulta.

Cursando Artes Visuais, ela vai ter que encarar os perrengues de morar em uma república, as loucuras das cervejadas e paixões conflituosas. Tudo isso enquanto tenta descobrir quem mais está viajando no tempo com ela e, portanto, impedindo-a de acabar com o Floguinho de uma vez por todas para retomar o controle de sua vida.

"De Volta aos 15" ainda conta com nomes como João Guilherme, Klara Castanho, Nila, Antonio Carrara, Caio Cabral, Amanda Azevedo, Dora Freind, Lucas Deluti, Bruno Montaleone, Yana Sardenberg, Alice Marcone, Gabriel Stauffer, Breno Ferreira, Livia La Gatto, Faíska, Emira Sophia, Amanda Linhares e Enzo Krieger no elenco.

Com Dainara Toffoli e direção episódica de Marina Person, Vitor Brandt e Gautier Lee, além do roteiro de Vitor Brandt, Amanda Jordão, Gautier Lee, Luiza Fazio, Ray Tavares e André Hanks, a terceira temporada da série chega ao catálogo da Netflix em 21 de agosto.