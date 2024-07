Ex-advogados formam grupo de pagode - Divulgação

Ex-advogados formam grupo de pagodeDivulgação

Publicado 24/07/2024 21:40

Rio - Cinco amigos, que eram advogados, montaram um grupo de pagode, e celebram sucesso de seu novo EP, "Momentos". A banda é composta por Carlos Viera (Vocal), Thiago Paiva (Vocal), Bruno Paiva (Reco-reco), Brenno Souza (Tantã) e Vitor Naegele (Surdo). O disco inclui músicas como "Namorizade", "Acertou Em Cheio", "Apaixonei, Já Era" e o hit atual, "Cafa".

fotogaleria

Vindos de Niterói, no Rio de Janeiro, os músicos se conheceram na escola e, desde então, cultivam um companheirismo. Os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, influenciados por um colega, fundaram seu primeiro grupo de pagode, que ganhou destaque nas festas locais.

Após concluírem a faculdade de direito e abandonarem suas carreiras individuais, se uniram a outros amigos da mesma ex-profissão, Brenno Souza, Carlos Viera e Vitor Naegele, para formar o Vou Zuar em 2013. Eles ultrapassam 90 milhões de visualizações com a popular canção "Chato Pra Carai".

"Quando chegou na época da faculdade, o pessoal começou a sair do nosso primeiro grupo, até que ele acabou. Na época nós estudávamos direito e até pensamos em parar de tocar também, só que a gente não conseguia, porque a gente gostava", lembrou Bruno.

Mas ele contou, também, que o apoio de pessoas de fora da banda foi essencial: "E aí começaram surgir muitos convites para tocarmos em aniversários. E daí montamos um projeto chamado ‘Os Gêmeos’, que era só nós dois com uma banda. Ficamos mais ou menos um ano com esse projeto e os meninos tinham outro grupo, que eram nossos concorrentes. Então resolvemos nos juntar e criar o Vou Zuar".



Ao longo da trajetória, o Vou Zuar lançou quatro álbuns produzidos por nomes influentes do samba e pagode como Walmir Borges, Lelê e Bruno Cardoso, Julinho Santos e Wilson Prateado. O grupo também produziu o popular audiovisual "Churrasquinho do Vou Zuar", com participação especial do grupo Menos é Mais, que acumulou mais de quatro milhões e meio de visualizações no YouTube.

A colaboração se estendeu ao projeto "Na Mesma Roda", que está em sua nova edição com participações de Príncipe, Renato da Rocinha e Pedro Felipe. O grupo participou de renomados festivais de samba e pagode pelo Brasil, além de fundar o "Bloco do Vou Zuar", um trio de carnaval que atraiu um público de mais de 50 mil pessoas em Niterói.