Claudia Sardinha lança seu livro de estreia, O ano em que enlouqueci - Divulgação

Claudia Sardinha lança seu livro de estreia, O ano em que enlouqueciDivulgação

Publicado 29/07/2024 18:02

Rio - 'O ano em que enlouqueci', livro de estreia de Claudia Sardinha, foi lançado nesta segunda-feira (29) e já está disponível para compra no site da editora Gema. Em uma autoficção, a roteirista das novelas 'Bom Sucesso' e 'Totalmente Demais' explora os temas de casamento, família, trabalho e liberdade enquanto provoca reflexões.

fotogaleria

Na história, uma roteirista de novelas, que passa por uma traição, se vê confrontada após o divórcio. Com as expectativas para se encaixar nos padrões de maternidade e novo casamento, ela se encontra perdida sobre seu futuro. Ao enfrentar a pressão de seu chefe para criar um final feliz para sua novela, ela entra em burnout e sua realidade começa a se misturar com a ficção de sua protagonista. O livro explora temas contemporâneos como a relação com o trabalho, o vício em redes sociais e a ansiedade, oferecendo uma leitura leve e bem-humorada.

"Espero que esse livro possa impactar o público sendo mais uma voz sobre a mulheridade. Quero que as mulheres que se identifiquem com essa personagem possam, através dessa empatia, se acolher dentro de suas próprias histórias. Também gostaria que as pessoas que não são mulheres pudessem entrar na minha cabeça por meio dessa obra, para que entendam um pouco mais da sobrecarrega e pressão que nós sentimos", explica Claudia Sardinha, autora do livro.

A obra também marca o lançamento da Gema, empresa dedicada a apoiar talentos nacionais em várias artes. A editora visa ser uma contadora de histórias em diversos formatos e investir desde o início no processo criativo dos projetos.