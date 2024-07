Shawn Mendes anuncia novo álbum para outubro - Reprodução / Instagram

31/07/2024

Rio - Atração principal do dia 22 de setembro do Rock in Rio, o último a se apresentar no festival, Shawn Mendes anunciou um novo álbum para outubro. Nesta quarta-feira (31), o cantor, que ficou afastado dos palcos por dois anos para cuidar da saúde mental, anunciou o trabalho para 10 de outubro.

No Instagram, o artista compartilhou um longo texto falando sobre o período em que ficou afastado dos palcos e dos estúdios. "A música realmente pode ser remédio. Há dois anos, eu senti que não fazia ideia de quem eu era. Há um ano, eu não podia entrar num estúdio sem entrar em pânico total. Então, estar aqui agora com 12 belas canções acabadas parece um presente", iniciou ele.

"Sinceramente, agradeço a Deus pelos meus amigos e familiares. A vida pode ser brutal, mas ter um pequeno grupo de pessoas em quem você confia profundamente para orientá-lo torna tudo muito melhor. Não tenho ideia de como teria sobrevivido nos últimos dois anos e muito menos feito um álbum sem vocês", continuou ele, que citou algumas pessoas que estiveram ao lado dele durante o período difícil.

"Todos os meus amigos e familiares, obrigado por me amarem tanto. E para vocês que têm sido tão incrivelmente solidários, pacientes e amorosos, obrigado do fundo do meu coração. Eu realmente espero que amem esse álbum, eu amo. Eu realmente quero. Espero que isso faça você se sentir aquecido e próximo da terra, como faz comigo. 'Shawn', o álbum: 10 de outubro. Aproveitem", finalizou o cantor.

Em outra publicação, Shawn compartilhou o título das músicas que estarão presentes no novo álbum: "Who I am"; "Why Why Why"; "That's The Dream"; "Nobody Knows"; "Isn't That Enough"; "Heart Of Gold"; "Heavy"; "That'll Be Tha Day"; "In Between"; "The Mountain"; "Rolling' Right Along" e "Hallelujah".

Como presente para os fãs, o artista anunciou ainda que as faixas "Why Why Why" e "Isn't That Enough" chegam às plataformas de áudio antes do álbum completo, em 8 de agosto, mesmo dia do aniversário de Shawn Mendes.