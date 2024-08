Letícia Spiller e Eriberto Leão emocionam no trailer de Inexplicável - Divulgação

Publicado 01/08/2024 17:44 | Atualizado 01/08/2024 17:45

Rio - O filme "Inexplicável", drama inspirado em uma história real, dirigido por Fabrício Bittar e estrelado por Letícia e Spiller e Eriberto Leão, ganhou, nesta quinta-feira (1°), seu primeiro trailer e cartaz. O longa estreia exclusivamente nos cinemas em 7 de novembro.

Baseado no livro "O Menino que Queria Jogar Futebol: uma história de fé e superação", a trama retrata a história real do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas, que, após conquistar um título de campeão no futsal, enfrentou graves problemas de saúde e chegou a ser dado como morto. Milagrosamente, Gabriel se recuperou, deixando os médicos sem explicação.No filme, Letícia Spiller interpreta Yanna, a mãe de Gabriel; Eriberto Leão vive Marcus, o pai do menino; Miguel Venerabile é o jovem Gabriel Varandas; André Ramiro atua como Dr. Christian, médico que luta pela vida do jovem jogador; e Suely Franco é Suelene, a avó de Gabriel."Eu imagino que esse filme vai tocar muitas pessoas. É uma história real. Uma história que realmente aconteceu. A gente conheceu a família toda do Gabriel e foi um momento muito emocionante. Foi um trabalho muito especial que foi além do profissional. É um filme que tem uma lição muito bonita", conta Letícia Spiler.Eriberto Leão afirma que a trama é de emocionar. "Vai ser um filme que vai mexer muito com todo mundo. Quando uma história tem que ser contada tem uma conspiração a favor disso. E foi isso que aconteceu nesse filme".Parte da renda do filme será doada à instituição GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer). Visando não apenas contribuir de forma significativa para a luta contra o câncer infantil, mas também incentivar as pessoas a doarem para ações sociais.