OtheloDivulgação

Publicado 01/08/2024 14:56

Rio - O longa "Othelo, O Grande", ganhou trailer, cartaz inédito e será lançado em circuito nacional dia 5 de setembro. O documentário que levou o Prêmio Redentor de Melhor Documentário no Festival do Rio, em sua estreia mundial na Mostra Competitiva da Première Brasil, terá pré-estreia no 13th BlackStar Film Festival em agosto nos EUA.