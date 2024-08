Majur - Thiago Xavier / Divulgação

Publicado 01/08/2024 16:13

Rio - Majur, de 28 anos, acaba de assinar o contrato com a Universal Music, que ficará responsável pela distribuição dos seus próximos projetos musicais. A cantora anunciou o lançamento de uma nova música, ainda no segundo semestre, no gênero Bossa Nova.

Este novo momento da carreira de Majur acontece logo após ela voltar do festival dinamarquês Roskilde, um dos maiores da Europa. "Eu amo falar com as pessoas através da música. Acredito que a Universal Music vai amplificar a minha voz e possibilitar sonhos, afinal, todo mundo sonha em ser notado por alguém, e eu consegui! Não desisti", disse a baiana.Em setembro, Majur vai estar presente em dois dias do Rock in Rio: no Dia Brasil (21), no bloco ‘Pra Sempre MPB’, no Palco Mundo, e no dia 22, em homenagem a Alcione, no Palco Sunset.