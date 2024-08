Rock in Rio anuncia line-up completo do palco Supernova - Jorge Porci / Divulgação

Publicado 01/08/2024 18:42

Rio - Faltando pouco para mais uma edição do Rock in Rio, o festival anunciou nesta quinta-feira (1°) o line-up completo do palco Supernova. O espaço ainda ganhou uma nova localização dividindo um amplo local com o New Dance Order e o Espaço Favela. A programação será voltada para trazer diversidade sonora e apresentar novos talentos ao grande público, além de nomes já consolidados.