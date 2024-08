Emily Barder e Tom Blyth serão Alex Nilsen e Poppy Wright em adaptação de livro de Emily Henry - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 17:11 | Atualizado 02/08/2024 17:12

Rio - Tom Blyth ("Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes") e Emily Bader ("Minha Lady Jane") foram escolhidos para interpretar Alex Nilsen e Poppy Wright, respectivamente, na adaptação do best seller "De Férias Com Você", da autora Emily Henry, conforme anunciou a Netflix nesta sexta-feira (2). O projeto, originalmente intitulado de "People We Meet On Vacation", ainda não tem previsão de lançamento.

Nas redes sociais, a Netflix compartilhou o momento em que Emily Bader soube que foi a escolhida para o papel. Sem acreditar, a atriz ficou animada com a notícia. "Você está mentindo. Eu estou ficando sobrecarregada. Está falando sério? Sim! Está brincando? Oh, eu vou chorar. Isso é uma loucura", celebrou ela, que foi parabenizada por Tom.

Em seguida, Tom e Emily foram surpreendidos com uma mensagem da própria autora do livro. "Estou tão animada por vocês, pessoal! Tenho estado meio ansiosa sobre quem interpretaria esses personagens, e realmente não conseguiria me sentir mais confiante de que meus leitores e muitas outras pessoas que nem sabem sobre o livro vão se apaixonar completamente por Poppy e Alex, que vocês interpretarão", afirmou Emily Henry. "Isso é loucura. Eu mal posso esperar. Estou, na verdade, muito animada agora. A adrenalina! Tipo, meus ossos estão formigando, estou muito animada", completou Emily Bader.

Em "De Férias Com Você", Poppy e Alex são dois melhores amigos que moram longe um do outro durante a maior parte do tempo, mas todo verão, há dez anos, embarcam juntos em uma semana deliciosa de férias. Até que eles estragaram tudo e passam a não se falar mais. Dois anos depois, Poppy está com a vida confusa e decide convencer seu melhor amigo a saírem de férias juntos mais uma vez ― pôr tudo em pratos limpos, fazer dar certo. Milagrosamente, ele concorda.