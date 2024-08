Suri Noelle possui uma relação distante do pai, Tom Cruise - Reprodução / Instagram

Suri Noelle possui uma relação distante do pai, Tom CruiseReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 15:27 | Atualizado 13/08/2024 15:32

Suri Noelle, filha dos atores Tom Cruise e Katie Holmes, deixou de receber a pensão anual do pai, avaliada em U$S 400 mil (cerca de R$ 2,2 milhões), por ter completado 18 anos. No entanto, o astro de Hollywood deve continuar pagando a faculdade de artes dramáticas, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

Ainda de acordo com a publicação, o montante pago anualmente por Cruise estava previsto no divórcio com Holmes, em 2012. Os dois se casaram em 2006. O artista também se comprometeu a pagar despesas médicas e de educação.

fotogaleria

Tom e Suri têm uma relação distante. A religião do ator, que segue a cientologia, teria sido um dos motivos principais para o afastamento. Também se especula que essa foi uma das razões para o fim do casamento com Katie.

A cientologia é uma religião criada em 1952 pelo norte-americano Lafayette Ron Hubbard. Ela acredita na imortalidade, de forma que os seres humanos evoluem até alcançar a iluminação, e seus seguidores são incentivados a cortar relações com pessoas que não seguem a crença.

A filha optou por ser chamada de "Suri Noelle", utilizando um dos outros sobrenomes de Holmes, e não mais "Cruise", quando chegou à maioridade, no último mês de abril. Ela usou este nome em uma montagem musical de "A Família Addams", onde interpretou Mortícia.