24/08/2024

Rio - Ingrid Guimarães, de 52 anos, tem arrancado boas risadas dos telespectadores na segunda temporada da série "5x comédia", da plataforma de streaming Prime Video. No episódio, intitulado "Toda Errada", a atriz interpreta Laura Lis, apresentadora de um programa matinal, e contracena com nomes como Narcisa Tamborindeguy, Pequena Lo, Lindsay Paulino e Luísa Perissé.

Sem qualquer noção em relação aos novos códigos sociais, a personagem é obrigada a reavaliar suas atitudes e traçar um plano para tentar reconquistar o seu lugar, pois poucos minutos separam ela da glória máxima e da desgraça total. Escrita por Ingrid, Célio Porto e Gabriel Esteves, a produção foi inspirada na história de uma amiga da artista.

"Uma amiga minha que morava fora um dia falou para mim: 'Bobagem essa história de não é não. Eu sou uma pessoa que gosto quando o cara chega, e faço um docinho. Acho que faz parte da sedução'. Eu falei: 'Cara, nunca repita isso'. A gente está aqui numa luta enorme. Até porque não é não, muitas vezes não é para mulheres como nós, que temos voz, é para mulheres que são assediadas em locais de trabalho, que não tem poder aquisitivo", relata Ingrid.

A temática foi abordada no episódio de maneira divertida, mas também como forma de alerta. "Fiquei com isso na cabeça e queria falar disso. Fiz a história dessa mulher como se fosse uma Fátima Bernardes na época, que é uma mulher legal, que tem um programa mas que fala alguma coisa que ela acha que é uma bobagem mas não é. Então, quis brincar com isso, falar de uma coisa que é super atual. A personagem é toda desvirtuada e vai aprendendo com a filha, que é super feminista. Ela precisou perder um monte de coisas para perceber que aquilo era uma coisa séria e ela vai se transformando", diz.

Afilhada de Ingrid, Luísa Périssé - filha de Heloisa Périssé com Lug de Paula - contracena com a madrinha pela primeira vez neste trabalho. A humorista diz que ficou nervosa e emocionada com o momento. "A conheço desde bebê. Ela me escolheu como madrinha, ela cresceu nos bastidores de 'Cócegas' [peça que ficou anos em cartaz com Ingrid e Périssé]. Foi super nervoso trabalhar com ela. Fiquei muito emocionada, eu não conseguia falar, ficava preocupada com ela. Aí o Lázaro [Ramos, diretor] falou: 'Ingrid, deixa ela'. Ela é put* comediante, tem o sangue dos Anysio e da mãe, que é maravilhosa'. Então tem cenas muito boas nossas, é a primeira vez que a gente faz uma coisa juntas. É um episódio muito atual e divertido", diz Ingrid.

A artista também comenta como é trabalhar com grandes nomes e amigos. "O Lázaro é o meu parceiro nos últimos três anos. A gente fez um especial de final de ano, fizemos um filme de Natal para a Amazon. O Lázaro ri muito de mim, ele trabalha no próprio set dele, porque ria no meio da cena, fizemos muito em conjunto. A Pequena Lo já era super fã dela e dos vídeos, acho ela uma uma influenciadora e comediante muito boa com um tipo de humor inteligente. Lindsay Paulino já era meu amigo, sou muito fã dele, assistia às peças. Então assim, foi todo mundo escolhido a dedo. A Luísa já queria trabalhar com ela. Tem a Narcisa, que fez loucuras, não seguiu o texto, falou o que ela quis e foi hilário. Eu como gosto muito de improviso, também fui na onda dela. Acho que é um episódio de encontros."



Maturidade

Aos 52 anos, Ingrid diz preferir sua versão atual. "Hoje eu tenho mais sabedoria, estou mais calma, porque sempre fui muito ansiosa e é muito ruim. Fico falando para minha filha que é da geração ansiosa: 'Ansiedade só atrapalha você viver as coisas que você tem que viver, você sofre antes do tempo por coisas que você não deveria sofrer'. Sempre tive capacidade para ser feliz, mas hoje sei aproveitar muito mais a vida, de uma maneira feliz, alegre e calma, sabendo que tudo passa, que aquilo não vai ser a coisa mais importante do mundo e sabendo que deixar pessoas irem muitas vezes é maravilhoso. Quem dera ter essa cabeça hoje naquela época", avalia.



Mulheres no humor



Com trabalhos em humorísticos como "Chico Total" (1996), "Escolinha do Professor Raimundo" (2001), "Sob Nova Direção" (2004-2007), além de peças e filmes, Ingrid opina sobre o espaço da mulher neste segmento. "Acho que a gente melhorou muito, todas as mulheres que vieram antes da gente, começando por Dercy Gonçalves, até toda geração de comediantes que tiveram os próprios programas, como Regina Casé, Fernanda Torres, Marisa Orth, toda aquela geração que veio antes da minha, todo mundo ajudou quebrando tabu para próxima. A mulher no humor conseguiu seu espaço de protagonismo chutando à porta. Hoje está muito mais fácil para as comediantes. Vejo a Tatá Werneck, que veio de uma geração depois da minha, ela já protagonizou novelas. A internet deu voz a mulheres comediantes para se mostrarem sem precisar de alguém para dar voz a elas. Mas ainda vivemos em um mundo machista, ainda é uma luta."



Novo filme



A atriz conta que começará a gravar um filme com Mônica Martelli, outra grande amiga, no ano que vem, e dá alguns spoilers. "Vamos rodar o filme falando de viagens, falando de mães de filhas adolescentes, um pouco do que vocês já estão vendo nesses vídeos das viagens que a gente fez [nas redes sociais]. Vai ser dirigido pela Susana Garcia. Vou te dizer, está ficando muito engraçado, a gente fez um pouco dessas brincadeiras nas viagens para ver se isso funcionaria e viralizou em tudo quanto é lugar, é mara."