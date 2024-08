Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice - Divulgação

Publicado 21/08/2024 20:39

Rio - Conhecido pelo jeito excêntrico de comandar seus filmes, Tim Burton prometeu que a sequência "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" será tão politicamente incorreta quanto o clássico de 1988. Estrelado por Michael Keaton, o longa chega aos cinemas brasileiros em 5 de setembro.

Em entrevista ao portal Collider, o diretor afirmou que o novo filme não perdeu a essência do original. "Em toda a minha carreira, sempre houve pessoas, tipo, 'isso é muito sombrio', eu nunca vi meus filmes como sombrios. Eu vi filmes muito mais sombrios do que os meus. Eu realmente não sei do que eles estão falando, sabe o que quero dizer? Mas eu acho que Michael [Keaton] e eu amamos o fato de que ele era politicamente incorreto naquela época, e ele é politicamente incorreto agora", riu Tim.

Em seguida, ele explicou o motivo da risada. "Eu estou apenas rindo porque alguém perguntou a ele outro dia: 'Michael, como o personagem de Beetlejuice evolui?' E nós simplesmente começamos a rir porque ele não evolui — esse é o ponto principal!", afirmou o diretor.

Em "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", a história da vida de Lydia ganha novos contornos e aventuras após a curiosidade de sua filha rebelde, Astrid fazer com que ela descubra a misteriosa maquete no sótão, abrindo novamente o portal para a vida após a morte acidentalmente.

Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Na sequência, Michael Keaton retorna ao papel icônico do fantasma amado, ao lado da atriz indicada ao Oscar, Winona Ryder, como Lydia Deetz, Catherine O'Hara no papel de Delia Deetz, e dos novos membros do elenco: Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe.

Baseado nos personagens criados por Michael McDowell e Larry Wilson, a direção do longa é de Tim Burton e o roteiro de Alfred Gough e Miles Millar, com produção de Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Burton.