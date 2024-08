Bruno Gadiol - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 22:36 | Atualizado 28/08/2024 22:37

Rio - Após parceria musical com Valesca Popozuda em "18 dias/13cm" e colhendo frutos da série "De Volta Aos 15", da Netflix, onde interpretou o vilão Anderson, Bruno Gadiol vem com mais um hit: "Livramento". A faixa chega nas plataformas de música na quinta-feira (29), às 21h.

O artista usa a música para expressar um momento de libertação pessoal, uma reflexão sobre o término de um relacionamento que, ao invés de tristeza, trouxe uma nova percepção de liberdade. "Quando meu relacionamento terminou, foi que percebi que aquilo já não fazia sentido há muito tempo. Era como se eu estivesse preso a algo que não me fazia bem. 'Livramento' nasceu desse desabafo, de reconhecer que o fim foi, na verdade, uma libertação", pontuou.O single faz parte do segundo ato de seu álbum, que, além de temas de descoberta, superação, início e final de ciclos, e libertação pessoal, também explorará ritmos populares brasileiros, como o pop, o funk, entre outros. Previsto para breve, o álbum contará com 12 faixas."Cada ato do álbum reflete diferentes sonoridades que marcaram minha vida. Trago desde as influências sertanejas da minha infância, quando ouvia música com meus pais, até o pop que passei a consumir mais intensamente conforme fui crescendo", revelou.