’Ainda Estou Aqui’, com Fernanda Torres e Selton Mello, ganha trailer - Reprodução / Instagram

’Ainda Estou Aqui’, com Fernanda Torres e Selton Mello, ganha trailerReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 14:16 | Atualizado 02/09/2024 17:06

Rio - Filme estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, "Ainda Estou Aqui" ganhou o primeiro trailer, nesta segunda-feira (2). Dirigida por Walter Salles, a produção foi ovacionada pela plateia por cerca de dez minutos ao ser apresentada pela primeira vez ao público no Festival de Veneza, neste domingo (1º).

fotogaleria

O longa, original Globoplay, é uma adaptação de livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A história mostra o momento em que o pai do autor, o engenheiro e político Rubens Paiva, é levado pelos militares da ditadura brasileira. Sem a presença dele em casa, Eunice, mãe de cinco filhos, é obrigada a se reinventar.

Sem data de estreia definida, o filme conta ainda com uma participação especial da atriz Fernanda Montenegro. Valentina Herszage também integra o elenco estrelado. Com apresentação emocionante no Festival de Veneza, "Ainda Estou Aqui" concorre ao Leão de Ouro, principal troféu da competição.

"Ainda Estou Aqui" também foi selecionado para 49ª edição do Festival de Toronto, que acontece entre 5 e 15 deste mês.