Manu Bahtidão e Tierry se unem em novo single, Poder - Divulgação

Publicado 04/09/2024 17:53 | Atualizado 04/09/2024 17:55

Rio - Tierry e Manu Bahtidão se uniram mais uma vez para lançar o single "Poder", que estará disponível em todas as plataformas de áudio a partir da quinta-feira (5), às 21h. A música promete trazer a energia de ambos os artistas, com uma mistura de ritmos e sons.

Com versos provocativos e um toque dançante, a letra da música retrata uma troca de provocações entre Tierry e Manu Bahtidão em um jogo de sedução. "Tu tá achando que vai me pegar, mas você que vai ser pegada", canta Tierry. Enquanto Manu responde: "Eu não tô me achando, eu sou a rainha do pedaço".A produção musical do novo hit ficou por conta de Cabrera. Já a composição da faixa é uma colaboração entre Tierry, Cabrera, Breno César e Daniel Caon.Os fãs já podem garantir o pré-save do single através do link https://virginmusicbr.lnk.to/Poder