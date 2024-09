Junno Andrade e Bianca Rinaldi na peça ’Casa, comida e alma lavada? - Divulgação

Junno Andrade e Bianca Rinaldi na peça ’Casa, comida e alma lavada?Divulgação

Publicado 10/09/2024 05:00

Rio - Junno Andrade, de 60 anos, está feliz da vida com o momento profissional. O ator é um dos protagonistas da peça "Casa, Comida e Alma Lavada", que entra em cartaz, neste sábado (14), no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, e está no elenco da da 12ª temporada da série "Reis: A Emboscada", na Record, com estreia prevista para este ano.

No espetáculo, o namorado de Xuxa Meneghel dá vida a Luiz Alberto, um homem com ideias ultrapassadas e precisa repensar seus valores. O personagem é marido de Tânia Mara, interpretada pela atriz Bianca Rinaldi, uma mulher moderna, madura e que vai ajudá-lo a ressignificar conceitos antigos.

"A peça é uma comédia romântica, se trata de uma DR (discussão da relação) muito bem-humorada, leve, que vai fazer muita gente se identificar com algumas situações bem comuns em relacionamentos. Meu personagem, Luiz Alberto é aquele cara meio raiz, que precisa ser lapidado para os dias atuais e Tânia Mara não mede palavras e esforços para fazê-lo entender. Nos divertimos muito desde a estreia e estamos felizes demais em ver o público interagindo e dando muita risada", celebra Junno.

O artista ainda elogia a desenvoltura de Bianca, ex-paquita de Xuxa, em cena. "Ela é uma atriz completa e uma colega de cena muito generosa, já nos conhecemos bem, temos muita afinidade e tem sido muito bom contracenamos juntos. Acho que nossos personagens deram química", acredita.

Novelas



Depois de participar de "Fuzuê", na TV Globo, Junno retornará às telinhas, ainda neste ano, na 12ª temporada da série "Reis: A Emboscada, na Record, como Baalnatan. "É um personagem incrível, vai dar o que falar, não posso me aprofundar a respeito ainda, só dizer que precisamos dar uma envelhecida na caracterização, e fiz um trabalho bem interessante com o preparador Antonio Gonzales, o talentosíssimo Gonza", diz o ator, que comenta os desafios de trabalhar em uma novela bíblica.

"Quando o texto faz parte de um registro, de algo real, o ator tem menos margem para improviso, tem que se atentar mais ainda ao texto e as palavras que a época pede. Óbvio que depende muito da direção, do que foi estipulado para a trama, mas eu costumo encarar qualquer trabalho com o mesmo desafio de fazer o melhor possível", afirma. Ele também diz que é um homem de fé. "Tenho fé, acredito em Deus, em Jesus, mas busco esse elo do meu jeito".

Carreira na música



Além de ator, Junno é cantor e compositor. Ele conta como conciliar as duas carreiras. "É bem tranquilo, basta não marcar shows em datas que tenho a peça, e tenho composto músicas para o "XSBP (Xuxa Só para Baixinhos) Cores", de Xuxa, que deve ficar pronto ainda esse ano", adianta.



Serviço



"Casa, comida e alma lavada"

Datas: 14, 15, 21 e 22 de setembro

Sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea 899, São Conrado

Ingressos: R$120 (inteira)

Classificação etária: 12 anos