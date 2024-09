Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake serão headliners do Lollapalooza 2025 - Reprodução / Instagram

Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake serão headliners do Lollapalooza 2025Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 14:13

Rio - O Lollapalooza Brasil divulgou a lista de atrações por dia, nesta terça-feira (10). O festival, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no autódromo de Interlagos, em São Paulo, terá artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake como headliners.

Na sexta-feira (28), será a vez de Olivia Rodrigo e Rüfüs Du Sol se apresentarem no festival. Nomes como Jão, James Hype, Girl in Red, Jovem Dionísio, Tropkillaz, Dead Fish e mais completam o dia.

No sábado (29), Shawn Mendes e Alanis Morissette serão as atrações principais. Benson Boone, Tate McRae, Zedd, Teddy Swims, San Holo, Zerb e mais completam o line-up.

No domingo (30), as apresentações principais ficam a cargo de Justin Timberlake e Tool. Artistas como a banda Foster The People, Charlotte de White, Sepultura, Blond:Ish e mais completam o dia.

O anúncio, feito através das redes sociais, não agradou muito os fãs do festival, que criticaram a distribuição dos artistas. "O line-up já era ruim e ainda distribuíram de qualquer jeito. Sério! Sem condições!", escreveu um perfil. "Gente, decaiu hein?!", disse um segundo.

Por outro lado, outros internautas elogiaram as escolhas do festival e ficaram animados com a distribuição dos artistas. "Que sexta-feira impecável. Vocês foram luz", apontou um perfil. "Amei. Vocês foram mães", disse outro.