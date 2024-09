Marcelo Serrado mostra foto com a filha mais velha e recebe elogios de famosos - Reprodução / Instagram

Marcelo Serrado mostra foto com a filha mais velha e recebe elogios de famososReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 10:47 | Atualizado 10/09/2024 10:48

Rio - O ator Marcelo Serrado, de 57 anos, utilizou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado da filha mais velha, Catarina, de 19, e recebeu elogios de famosos e internautas.

"Um #tbt com a minha filhota. Eles crescem tão rápido, né?", escreveu o pai na legenda da publicação, na última quinta (5). A "hastag" é uma sigla para o termo em inglês "Throwback Thursday", que pode ser traduzido como "Quinta-feira das Lembranças", quando internautas costumar compartilhar registros antigos nas redes.Nos comentários do post, famosos e internautas reagiram ao momento pai e filha. "Muuuito linda", elogiou Heloisa Périssé. "Que linda, amigo", comentou Cleo. "Pai bonito, filha linda", disse uma usuária do Instagram.A primogênita é fruto do antigo relacionamento do artista com a também atriz Rafaela Mandelli. Marcelo também é pai dos gêmeos Felipe e Guilherme, de 11 anos, do atual casamento com a bailarina Roberta Fernandes.