James Earl Jones morre aos 93 anos - AFP

Publicado 10/09/2024 10:42 | Atualizado 10/09/2024 10:43

Bob Iger, CEO da Disney, lamentou a morte de James Earl Jones , em carta publicada pela empresa nesta segunda-feira (9). O empresário de 73 anos relembrou algumas das vozes mais memoráveis intepretadas por ele, como as de Darth Vader na franquia "Star Wars" e Mufasa em "O Rei Leão", e expressou suas condolências aos familiares.

"Da gentil sabedoria de Mufasa à ameaça de Darth Vader, James Earl Jones deu voz a alguns dos maiores personagens da história do cinema", afirma. "Um célebre ator com quase 200 créditos em filmes e televisão em seu nome, as histórias que ele deu vida com uma presença única e imponente e uma verdadeira riqueza de espírito deixaram uma marca inesquecível em gerações de público. Em nome de todos nós da Disney, apresentamos nossas mais profundas condolências à sua família e entes queridos."

O documento também traz um relato de James sobre a arte de dublar. "Fazer voz para animações é atuar na sua forma mais pura. É um pouco como os antigos gregos, em que os atores usavam máscaras. No nosso caso, as máscaras são desenhos dos animadores e nós simplesmente fornecemos todos os comportamentos, emoções e sentimentos por trás dessa máscara", disse.

Ao longo de seis décadas de carreira, Earl Jones, que faleceu aos 93 anos, trabalhou com alguns dos maiores nomes do cinema e teatro, como quando atuou no longa do diretor Stanley Kubrick, em sua sátira da Guerra Fria, "Dr. Fantástico", lançado em 1964. Ele também teve papéis no filme de Arnold Schwarzenegger "Conan, o Bárbaro" e no longa de 1989 estrelado por Kevin Costner, "Campo dos Sonhos".